Военнослужащего из Твери задержали за изготовление порно

https://static.news.ru/photo/d1b4d25a-b14a-11ea-b533-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Тверской гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему за изготовление и распространение порнографических материалов.

По данным следствия, мужчина, служивший в одной из воинских частей Тверского гарнизона, снимал видеоролики в местных гостиницах, чтобы затем их распространять в Сети. Лицо, участвующее в съёмках, не было посвящено в эти планы.

Военнослужащему грозило до шести лет лишения свободы, однако в ходе следствия обвиняемый признал свою вину и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В итоге суд приговорил его к условному сроку, пишет «Афанасий-Бизнес».

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов устроили обыск в квартире одного из администраторов страницы «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Позднее на него возбудили уголовное дело и предъявили обвинения в распространении порно. Худяков свою вину не признал.