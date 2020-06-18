Военнослужащего из Твери задержали за изготовление порно

Тверской гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему за изготовление и распространение порнографических материалов.
По данным следствия, мужчина, служивший в одной из воинских частей Тверского гарнизона, снимал видеоролики в местных гостиницах, чтобы затем их распространять в Сети. Лицо, участвующее в съёмках, не было посвящено в эти планы.
Военнослужащему грозило до шести лет лишения свободы, однако в ходе следствия обвиняемый признал свою вину и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В итоге суд приговорил его к условному сроку,
Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов устроили обыск в квартире одного из администраторов страницы «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Позднее на него возбудили уголовное дело и предъявили обвинения в распространении порно. Худяков свою вину не признал.
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