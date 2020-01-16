https://static.news.ru/photo/daf0b93e-385e-11ea-a785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы Читы задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин.

О подробностях происшествия рассказал «МК в Чите» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Егор Марков. 15 января в общежитии в Черновском районе областного центра военнослужащий 1987 года рождения распивал спиртные напитки с двумя мужчинами 1977 и 1979 годов рождения. Около 17:00 по местному времени между ними возник конфликт, и военный несколько раз ударил своих спутников ножом.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Следователи в настоящий момент выясняют все обстоятельства инцидента и проводят комплекс действий для заключения военнослужащего под стражу.

Ранее в январе, как передавал NEWS.ru, в следовавшем из Санкт-Петербурга в Севастополь поезде пьяный мужчина напал с ножом на своих попутчиков. Двое пассажиров получили ранения.