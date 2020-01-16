Правоохранительные органы Читы задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин.
О подробностях происшествия
Подозреваемого задержали по горячим следам. Следователи в настоящий момент выясняют все обстоятельства инцидента и проводят комплекс действий для заключения военнослужащего под стражу.
Ранее в январе, как передавал NEWS.ru, в следовавшем из Санкт-Петербурга в Севастополь поезде пьяный мужчина напал с ножом на своих попутчиков. Двое пассажиров получили ранения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен