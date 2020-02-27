Шторм сделал временно невозможным поиск в море пропавших в Сочи детей. 27 февраля водолазам удалось обследовать устье реки Псезуапсе, однако никаких результатов эта операция не принесла.
Как
Мы знали, что в устье есть углубление до пяти метров, в первую очередь его и обследовали. Видимость при выполнении водолазного спуска составляла не более 50–70 сантиметров, — рассказал сотрудник МЧС Алексей Еничев.
Двое мальчиков 12 и 14 лет пропали 25 февраля. Как сообщал NEWS.ru, дети попытались вброд перейти реку Псезуапсе, но не смогли справиться с течением, и их снесло потоком воды. 26 февраля к поискам пропавших подключились криминалисты, направленные главой СК РФ Александром Бастрыкиным.
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