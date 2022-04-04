Полиция задержала водителя автобуса, упавшего с эстакады в Подмосковье

Шофёра автобуса, упавшего с эстакады на трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье, задержали сотрудники полиции, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Водителя направят на медицинское освидетельствование для проверки на содержание алкоголя в крови. Врачи оказали ему необходимую помощь.

В настоящее время водитель автобуса задержан. Он также будет направлен на медицинское освидетельствование на проверку алкоголя в крови, — сказано в сообщении.

Источник агентства добавил, что водитель пострадал в результате аварии и находится в состоянии стресса.

По предварительным данным, он не справился с управлением. В результате падения автобуса с трассы М-9 погибли по меньшей мере два человека и 13 пострадали. Всего в нём находилось 20 пассажиров.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В январе три человека погибли и два получили травмы в результате ДТП с участием междугороднего автобуса. Авария произошла на автотрассе в Кемеровской области неподалёку от Киселёвска. Автобус направлялся из Барнаула в Междуреченск. В салоне находились 28 человек.