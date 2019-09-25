https://static.news.ru/photo/890bec02-dfb1-11e9-b13e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заправщиками самолётов в столичном аэропорту Внуково на протяжении четырёх лет управляли водители с поддельными лицензиями. Недействительными оказались свидетельства о подготовке для перевозки опасных грузов (ДОПОГ) у пяти человек.

Сотрудники обслуживающего Внуково ЗАО «Топливо-заправочный сервис» ещё в 2015 году были обязаны пройти курсы и сдать экзамен на подтверждение квалификации, пишет Life.ru со ссылкой на информированный источник.

Вместо этого пять водителей якобы заплатили по 15 тысяч рублей каждый, получив за такую сумму подлинные свидетельства, зарегистрированные на других граждан.

Как писал News.ru, ранее сообщалось, что грузовой транспорт с контейнерными телегами врезался в двигатель самолёта Airbus A320 компании Air Astana в столичном аэропорту Шереметьево. Позднее в пресс-службе воздушной гавани, заявили, что в реальности тележка на прицепе машины слегка соприкоснулась с силовой установкой.