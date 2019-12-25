Рэп-исполнитель Григорий Зироян перекрыл движение на улице Новый Арбат в час пик. Сообщается, что он сделал это с помощью таксистов.
Музыкант предложил каждому водителю по шесть тысяч рублей за исполнение указаний. Таксистами руководил координатор. На данный момент на каждого водителя составлен административный протокол за создание помех в дорожном движении. Рэп-исполнителя оштрафовали на 20 тысяч рублей, пишет Mash.
NEWS.ru писал, что исполнитель осознанно пошёл на нарушение закона ради повышения популярности. Продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник назвал это хулиганством, которое «никуда не годится».
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