Водитель, врезавшийся в театр имени Вахтангова, ехал с двумя девушками

https://static.news.ru/photo/15f4ab8a-4dbc-11eb-bf8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врезавшийся на Mercedes в театр имени Вахтангова мойщик в момент инцидента находился в салоне автомобиля с двумя девушками. Злоумышленник угнал машину у супруги хоккеиста Дениса Паршина Елены.

По словам женщины, ранее она никогда не видела этого молодого человека. В настоящее время она переживает шок от случившегося.

Мы с мужем праздновали в кругу друзей и близких, звонок раздался за полчаса до Нового года. У него был шок. Все в шоке, — отметила Елена Паршина, слова которой приводит издание «Подъём».

Она также добавила, что о задержании злоумышленника ей ничего не известно. В настоящее время разбитый автомобиль находится на специальной стоянке.

Автомобиль Mercedes врезался в здание театра имени Вахтангова на Арбате в Москве. Инцидент произошёл в 23:00 31 декабря, за час до Нового года.

Ранее NEWS.ru писал, что часть фасада отвалилась от доходного дома А. П. Лебедева, который находится на Садовой-Каретной улице в центре Москвы.

Известно, что доходный дом А. П. Лебедева был построен в 1905 году архитектором С. М. Гончаровым. Он представляет собой кирпичное здание в стиле модерн с готической стилизацией на фасаде.