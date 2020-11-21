Водитель в Волгограде напал с монтировкой на полицейских

https://static.news.ru/photo/ad24487a-2bf8-11eb-8c3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции попытались остановить машину без номеров в Волгограде, но водитель проигнорировал требование силовиков. Когда автомобиль удалось заблокировать, его шофёр ударил монтировкой по голове сотрудника правоохранительных органов, сообщили в местном МВД.

Водитель вышел из машины и нанёс удар монтировкой по голове старшему лейтенанту полиции. Его напарник с целью пресечения противоправных действий произвёл предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух, а затем по ногам нападавшего, — отметили в ведомстве.

Машину BMW поймали у дома по улице Голубинская в Дзержинском районе города, передаёт РИА Новости. Как полицейского, так и нападавшего доставили в больницу. На место происшествия выехали руководители МВД и ГАИ региона.

Ранее, как писал NEWS.ru, жительница Москвы ударила и укусила полицейского, когда её пытались доставить в отдел для составления административного протокола за мелкое хулиганство. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.