Водитель в Волгограде напал с монтировкой на полицейских

Сотрудники полиции попытались остановить машину без номеров в Волгограде, но водитель проигнорировал требование силовиков. Когда автомобиль удалось заблокировать, его шофёр ударил монтировкой по голове сотрудника правоохранительных органов, сообщили в местном МВД.
Водитель вышел из машины и нанёс удар монтировкой по голове старшему лейтенанту полиции. Его напарник с целью пресечения противоправных действий произвёл предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух, а затем по ногам нападавшего, — отметили в ведомстве.
Машину BMW поймали у дома по улице Голубинская в Дзержинском районе города,
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