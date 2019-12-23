https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга начала расследование по факту стрельбы.

Сообщается, что в отделение Красносельского района города поступило заявление от 38-летнего мужчины. Он утверждает, что неизвестный после конфликта на дороге достал два пистолета, предположительно газовый и травматический, и выстрелил ему в лицо. После этого мужчина скрылся на автомобиле Volkswagen Polo. Инцидент произошёл около 10:00 на перекрестке Адмирала Трибуца и Петергофского шоссе.

На данный момент полиция устанавливает личность нападавшего, сообщают «Невские новости».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге мужчина на иномарке спровоцировал погоню со стрельбой, когда пытался скрыться от полицейских. Лихачом оказался 37-летний местный житель.