https://static.news.ru/photo/caaea79c-6b99-11eb-8ce2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель в Москве сбил двух пешеходов. ЧП произошло на северо-востоке столицы. Прохожие получили травмы, рассказали в департаменте транспорта мегаполиса. По предварительной информации, потерпевшие находились на тротуаре.

На улице Советской Армии в районе дома 7 водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на тротуаре. По предварительной информации, пострадали два человека. Детали уточняются, — передаёт ведомство в своём Telegram-канале.

Причины ДТП выясняют правоохранительные органы.

Накануне Аргаяшский районный суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову по делу о ДТП, в результате которого тяжело пострадали два человека. Одна из потерпевших, 19-летняя девушка из Екатеринбурга Анастасия Вяткина, стала инвалидом. У неё была тяжёлая травма головы, из-за чего она долгое время находилась в коме и потеряла зрение.

Также, 9 февраля, в Москве на Большой Переяславской улице грузовой автомобиль наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса столицы. Девушка, пострадавшая в аварии, от госпитализации отказалась. О состоянии здоровья второго пострадавшего не говорится.

А в Саратове в автомобильной аварии погиб начальник саратовского Гидрометцентра Михаил Болтухин. Он совершил столкновение с грузовиком КамАЗ, после удара джип Болтухина Suzuki Grand Vitara врезался в дерево. Авария произошла у поворота на село Александровка, писал NEWS.ru.