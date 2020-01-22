Гражданин Таджикистана умер на 29-м году жизни. Мужчина провёл за рулём автомобиля 28 часов. Чтобы одолеть желание спать он выпил 9 банок энергетиков.
Врачи диагностировали у таксиста остановку сердца. Предположительно, оно остановилось, когда мужчина выполнял разворот и задел другой автомобиль. Кроме виновника ДТП, никто не пострадал. На данный момент на месте происшествия работает полиция и ГИБДД,
Ранее NEWS.ru сообщал о задержании таксиста, которого подозревают в нападении на пассажира. Правонарушитель был установлен и арестован полицейскими в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
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