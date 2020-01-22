https://static.news.ru/photo/c54d1bd0-3d55-11ea-bb6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

Гражданин Таджикистана умер на 29-м году жизни. Мужчина провёл за рулём автомобиля 28 часов. Чтобы одолеть желание спать он выпил 9 банок энергетиков.

Врачи диагностировали у таксиста остановку сердца. Предположительно, оно остановилось, когда мужчина выполнял разворот и задел другой автомобиль. Кроме виновника ДТП, никто не пострадал. На данный момент на месте происшествия работает полиция и ГИБДД, пишет Life.

Ранее NEWS.ru сообщал о задержании таксиста, которого подозревают в нападении на пассажира. Правонарушитель был установлен и арестован полицейскими в ходе оперативно-разыскных мероприятий.