Водитель такси переехал пешехода в Москве

https://static.news.ru/photo/99603c28-707b-11eb-8bd4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 5-й Кожуховской улице в Москве водитель такси наехал на пешехода. Пострадавший был госпитализирован.

Автомобиль такси наехал на пешехода на 5-й Кожуховской улице, 15, на пешеходном переходе, — говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Во второй половине дня в столице пошёл снег, вечером ожидается слабая метель.

Ранее водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода. Инцидент произошёл на юго-западе Москвы, по адресу: Мичуринский проспект, 74. На месте аварии работают сотрудники МЧС.

На северо-востоке столицы автомобилист переехал двоих пешеходов. Прохожие получили травмы. В момент ДТП они находились на тротуаре. Авария произошла на улице Советской Армии в районе дома 7.

Как писал NEWS.ru, на Киевском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля. Пострадал один человек. ДТП произошло в районе деревни Крекшино (39-й километр). В результате происшествия движение транспорта в направлении столицы было затруднено.