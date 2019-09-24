ДТП с участием пешехода произошло на юго-востоке Москвы. Водитель легкового автомобиля сбил девушку в столичном районе Печатники.
По предварительным данным, инцидент случился на нерегулируемом переходе в районе дома 7 по улице Полбина. Травмы, полученные пострадавшей, не являются тяжёлыми.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что уголовное дело заведено на жителя Моргаушского района Чувашии, который на автомобиле наехал на полицейского, пытавшегося задержать его после ДТП. Информацию об этом распространило республиканское СУ СК.