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ДТП с участием пешехода произошло на юго-востоке Москвы. Водитель легкового автомобиля сбил девушку в столичном районе Печатники.

По предварительным данным, инцидент случился на нерегулируемом переходе в районе дома 7 по улице Полбина. Травмы, полученные пострадавшей, не являются тяжёлыми.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что уголовное дело заведено на жителя Моргаушского района Чувашии, который на автомобиле наехал на полицейского, пытавшегося задержать его после ДТП. Информацию об этом распространило республиканское СУ СК.