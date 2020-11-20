Водитель провалившегося под лёд автомобиля в ХМАО ездил без прав

https://static.news.ru/photo/bc57f07a-2bc2-11eb-bc76-fa163e074e61_660.jpg Фото: hmao.sledcom.ru

Водитель автомобиля Chevrolet Niva, который провалился под лёд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), не имел водительского удостоверения.

Об этом рассказал глава Берёзовского района, где произошёл инцидент, Владимир Фомин. Он также отметил, что само транспортное средство не было зарегистрировано.

По словам главы района, водитель машины пренебрёг элементарными правилами безопасности и «простейшими нормами здравого смысла», сообщает РИА Новости.

Автомобиль провалился по лёд на реке Северная Сосьва. По уточнённым данным, в нём находились девять человек — трое мужчин, три женщины и три девочки, самой младшей из которых было пять месяцев. Младенец и женщина 1991 года рождения, которая была беременна, погибли в результате происшествия. Остальным удалось выбраться из машины. Одна из выживших девочек находится в коме.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 109 УК РФ). Подозреваемым по делу является водитель, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Тела погибших пассажиров пока не найдены. По предварительным данным, в машине находились члены одной семьи.

Как писал NEWS.ru, в округе отсутствуют действующие ледовые переправы и автозимники, которые оборудуются на замерзающих водоёмах, поэтому выезд людей и техники на неокрепший лёд запрещён.