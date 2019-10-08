https://static.news.ru/photo/fef8380e-e9c4-11e9-8511-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Северо-Западное следственное управление СКР на транспорте завершило расследование уголовного дела по факту столкновения судов на Телецком озере в Горном Алтае. Следователи установили, что водитель катера находился в состоянии алкогольного опьянения.

В июле 2019 года он осуществлял перевозку пассажиров в условиях плохой видимости, нарушил правила безопасности и эксплуатации транспорта, из-за чего произошло столкновение с баржей. В результате пострадали три человека, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что человек погиб в результате столкновения пассажирского катера с берегом. Трагический инцидент произошёл в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища.