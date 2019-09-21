https://static.news.ru/photo/b4881f3e-dd15-11e9-bfd2-fa163e074e61_660.jpg Кольмар Фото: Petr Svarc/imageBROKER.com/Global Look Press

Злоумышленник на своём автомобиле врезался во входную дверь главной мечети города Кольмар во Франции. Об этом сообщило Agence France-Presse .

Инцидент произошёл 21 сентября в 20:00 по парижскому времени. По данным правоохранителей, в мечети в момент инцидента находились несколько человек. Пострадавших нет. Свидетели рассказали, что мужчина при попытке протаранить вход мечети выкрикивал лозунги во славу Аллаха.

Прокурор Кольмара Катерин Сорита-Минар, в свою очередь, сообщила, что нападавший был ранен и доставлен в больницу.

Скоро его также осмотрит психиатр, — сообщила она.

После этого правоохранители проведут допрос и установят мотивы злоумышленника.

На ситуацию отреагировал Региональный совет мусульман и Совет имамов и религиозных лидеров Эльзаса. Они осудили акт, «совершённый против места отправления культа».

Справедливость восторжествует, и весь свет будет пролит на это ужасное событие, — заявили они.

Ранее News.ru писал, что на свободу вышел имам московской мечети «Ярдям» Махмуд Велитов, которого осудили на три года за оправдание терроризма.