Водитель предотвратил трагедию в Ливерпуле, закрыв смертника в такси

Мощный взрыв в британском Ливерпуле предотвратил водитель такси. Он закрыл предполагаемого террориста в своём автомобиле. Об этом сообщает таблоид Sun.

В воскресенье, 14 ноября, полиция английского графства Мерсисайд сообщила о взрыве автомобиля возле здания женской больницы в Ливерпуле. В результате один человек погиб, ещё один пострадал.

По данным правоохранителей, к зданию подъехал автомобиль такси, после чего прогремел взрыв. Ведётся расследование. В соответствии с законом о терроризме уже задержаны трое мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет.

Как рассказал Sun друг водителя, изначально целью предполагаемого террориста был собор в Ливерпуле, где на день поминовения собралось большое количество людей.

Пассажир попросил Дэвида ехать в собор, поэтому мы считаем, что это была его цель. Но они застряли в потоке машин, поэтому пассажир попросил вместо собора ехать в больницу, — рассказал друг таксиста.

Ещё один предполагаемый друг таксиста в соцсетях рассказал, что его товарищ в ходе поездки заметил, что пассажир ведёт себя подозрительно, в связи с чем мужчина выпрыгнул из машины. Эти сообщения не подтверждаются.

По информации СМИ, таксист получил не угрожающие жизни ранения, в том числе ожоги и осколочные ранения.

Одна из версий взрыва, которую рассматривают службы безопасности, — «возможность террористической атаки исламистов».