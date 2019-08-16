https://static.news.ru/photo/186253dc-c194-11e9-a346-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Момент ДТП с туристическим автобусом попал на видео. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал « Пятый канал ».

Судя по ним, автобус ехал по своей полосе, впереди него ехали три легковых автомобиля. В ту секунду, когда загорелся красный сигнал светофора, водитель взял резко вправо и врезался в мачту городского освещения. В результате ДТП пострадали 15 человек, 8 из них были госпитализированы в больницу. Всего в автобусе находились 32 китайских туриста.

Ранее News.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов приступили к доследственной проверке после аварии с автобусом на шоссе Энтузиастов. На месте происшествия работают дознаватели. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.