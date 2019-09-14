https://static.news.ru/photo/fdc05920-d72d-11e9-9674-fa163e074e61_660.jpg Фото: 76.mchs.gov.ru

Водитель автобуса, угодившего в ДТП в Ярославской области, перед рейсом прошёл медосмотр и был допущен к работе. Плановое техническое обслуживание за два дня до аварии прошёл и ПАЗ 2014 года выпуска.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Автобус двигался по маршруту № 168 из Ярославля в Гаврилов Ям. Около 11.00 мск 14 сентября в районе деревни Заячий Холм он столкнулся с грузовиком с прицепом MAN, владелец которого является частным предпринимателем из Краснодарского края. Погибли восемь человек, среди которых — оба водителя. Пострадали 29 человек.

В момент лобового столкновения с фурой, вышедшей на встречную полосу движения, скорость ПАЗа не превышала разрешённую на данном участке и составляла 53 километра в час. За рулём был водитель первого класса, имеющий 12-летний стаж работы в филиале АТП. 14 сентября в 06.20 он прошёл предрейсовый медицинский осмотр, — отмечает пресс-служба областного правительства.

Полицией возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее News.ru сообщал, что Ространснадзор проверяет обстоятельства крупной аварии под Ярославлем. По итогам работы ведомство примет решение о санкциях в отношении перевозчика, рассказал представитель федеральной службы. Сотрудники выехали на место ДТП для расследования причин трагедии.