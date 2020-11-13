Водитель под Красноярском скрывался от ДПС и врезался в машину Росгвардии

https://static.news.ru/photo/57fb219c-2721-11eb-8bc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: novosibirsk_site/vk.com

В городе Ужуре, что находится на территории Красноярского края, произошла погоня, закончившаяся аварией. Водитель, предположительно в нетрезвом состоянии, пытался скрыться от сотрудников ДПС, однако по дороге врезался в машину экипажа Росгвардии. Об этом журналистам 15 ноября рассказали в региональном ГУ МВД.

Сотрудники дорожной полиции сообщили в дежурную часть, что преследуют нарушителя, который пытается скрыться от них на автомобиле ВАЗ-2106. Начать погоню им пришлось после того, как водитель проигнорировал их требования и предпринял попытку скрыться от правоохранителей.

В процессе погони нарушитель врезался в машину Росгвардии. От удара автомобиль с экипажем вневедомственной охраны перевернулся. Несколько росгвардейцев оказались травмированы. Сам водитель также получил повреждения.

В отношении мужчины составили административные материалы по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, легковое авто упало с моста в пруд в московском районе Внуково, сообщил источник в экстренных службах столицы.

В 05:45 на 1-й Рейсовой улице в районе Пыхтинского моста машина врезалась в препятствие, после чего откатилась и упала в воду. По предварительным данным, в легковушке находятся двое людей.