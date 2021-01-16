Водитель открыл стрельбу по пешеходам в Петербурге

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Водитель начал стрелять по пешеходам, с которыми не поделил дорогу, в Санкт-Петербурге. В результате один человек получил ранения в живот, шею и руку.

Происшествие случилось в ночь на 17 января. Стрельба попала на видео, которое опубликовал Пятый канал. На кадрах видно, как один из трёх пешеходов пинает машину и сбрасывает с себя куртку, словно бросая вызов водителю. Автомобилист выходит из машины и начинает стрелять в одного из мужчин.

При этом обидчик не уступает и бросается в драку с водителем. В итоге автомобилиста скрутили и повалили на землю. Его задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

Оружие оказалось травматическим. Пострадавший госпитализирован в Елизаветинскую больницу, говорится в сообщении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи в подмосковном Пушкино проводят проверку после того, как пожилой мужчина выстрелил из ружья в сторону прибывших по вызову сотрудников полиции. Те находились за металлической дверью квартиры, а стрелявший — внутри, поэтому обошлось без пострадавших.