Водитель маршрутки в Омске протащил зажатую в дверях девочку

https://static.news.ru/photo/f6b35c66-8fb1-11eb-a16d-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Омске водитель маршрутного такси протащил вдоль дороги девочку, зажатую в дверях. Он не заметил, как вышедший на остановке ребёнок решил вернуться в салон, чтобы забрать забытый рюкзак.

Закрыв двери, водитель отправился дальше по маршруту. Маршрутка тащила школьницу около 20 метров, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя регионального главка МВД.

Ситуацию спасла женщина-пассажир, она закричала водителю, чтобы тот остановился и открыл двери. После этого девочка забрала рюкзак, а маршрутка уехала.

Тем не менее девочка получила травмы мягких тканей руки. Известно, что ребёнку 11 лет. Сейчас правоохранители ищут мужчину, управлявшего транспортным средством. Уже опрошены водители, работающие на маршруте, мать девочки и сама пострадавшая.

Ранее в Магаданской области, как писал NEWS.ru, водитель маршрутного такси высадил 13-летнего школьника, не оплатившего проезд. У ребёнка не хватило денег на транспортной карте.