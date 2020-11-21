Водитель легковушки стал жертвой ДТП на юго-востоке Москвы

https://static.news.ru/photo/cad3862c-2c1d-11eb-b2a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом во 2-м квартале Капотни в Москве, заявили в пресс-службе ГУ МВД по мегаполису.

Второй квартал Капотни, в районе 12-го дома, столкновение автомобиля Lada с автобусом, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, — цитирует ведомство РИА Новости.

Силовики отметили, что в автобусе, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте ЧП работают оперативники, обстоятельства аварии выясняются. Накануне в Краснодаре попытка сотрудников ГИБДД проверить документы водителя переросла в потасовку с находившимися в машине подростками.

Инспектору показался подозрительным водитель одного из проезжающих мимо поста автомобилей. Гаишник остановил машину. Как выяснилось, бывший за рулём молодой человек оказался несовершеннолетним. В автомобиле находились и другие подростки, они попытались убежать от правоохранителей, при этом выкрикивая оскорбления. Стражи порядка применили силу к молодым людям.

Как сообщал NEWS.ru, в Курской области начальника отделения местного управления уголовного розыска уволили после совершённого им ДТП и пьяного скандала с сотрудниками ГИБДД. В ведомстве отметили, что виновник ДТП «по внешним признакам, находился в состоянии опьянения», а после того как на место прибыли представители экстренных служб, «повёл себя агрессивно». В частности, он начал оскорблять сотрудников ГИБДД.