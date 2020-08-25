Водитель квадроцикла в Подольске обстрелял детей

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В подмосковном Подольске неизвестный, управляя квадроциклом, обстрелял подростков, собравшихся на спортивной площадке во дворе.

О происшествии сообщает Telegram-канал «360». Оружие, из которого неизвестное лицо произвело несколько выстрелов, напоминает пистолет. Инцидент обошёлся без серьёзных последствий, стрелок ни в кого не попал. На записях с расположенных во дворе камер видно, что стрельба не вызвала заметной реакции у подростков на спортивной площадке. Тем не менее, полиция уже разыскивает неизвестного на квадроцикле.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии во Всеволожском районе Ленинградской области. Компания из трёх человек, направлявшаяся от окраины Санкт-Петербурга в сторону города Кудрово, вступила в конфликт с неизвестным, который открыл стрельбу. Двое человек из компании спаслись бегством, третий остался на месте происшествия и погиб от полученных ран.