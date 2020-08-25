Водитель квадроцикла в Подольске обстрелял детей

В подмосковном Подольске неизвестный, управляя квадроциклом, обстрелял подростков, собравшихся на спортивной площадке во дворе.
О происшествии
Ранее NEWS.ru писал о происшествии во Всеволожском районе Ленинградской области. Компания из трёх человек, направлявшаяся от окраины Санкт-Петербурга в сторону города Кудрово, вступила в конфликт с неизвестным, который открыл стрельбу. Двое человек из компании спаслись бегством, третий остался на месте происшествия и погиб от полученных ран.
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