Водитель, из-за которого в Подмосковье погиб врач скорой помощи, был пьян

https://static.news.ru/photo/88c0fc7c-4c4f-11eb-ab5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель автомобиля ВАЗ, в ДТП с которым погиб фельдшер скорой помощи в подмосковном Серпухове, был в состоянии алкогольного опьянения.

Виновник ДТП, мужчина 1992 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП, пока спасал пострадавшего в другой аварии. Трагедия произошла недалеко от деревни Терехунь в Московской области под Серпуховом. Легковой автомобиль протаранил карету скорой помощи, которая стояла на обочине в месте, где произошло ДТП. В результате погиб фельдшер. Ещё пять человек получили травмы, в том числе сотрудник ГИБДД. Также среди пострадавших оказались работники аварийно-спасательной службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее пожилой мужчина в Приморье выбил ногой дверь машины скорой помощи, которая везла его домой, выпал из неё и погиб. Об этом журналистам сообщили представители регионального Минздрава. В правоохранительных органах подтвердили данную версию смерти мужчины. Отмечается, что 70-летнего приморца за некоторое время до гибели доставили в больницу с признаками инсульта. Его осмотрели врачи Дальнереченской ЦРБ. Диагноз не подтвердился. Пациент отказался говорить со специалистами. После этого для работы с ним вызвали психиатра. Тот отметил, что у мужчины наблюдаются отклонения, но не острые. Для госпитализации по указанной симптоматике требуется согласие родных пациента. Пожилого приморца после осмотра до дома предложила подвезти бригада скорой помощи, которая ранее доставила его в ЦРБ, писал NEWS.ru.