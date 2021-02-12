Водитель из Иркутска протаранил стаю собак, напавшую на школьницу

https://static.news.ru/photo/507ec504-6ebb-11eb-9800-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Житель посёлка Авиастроителей в Иркутске спас ребёнка от стаи собак. Видео с нападением животных было опубликовано в местном паблике.

На кадрах видно , что девочка шла по улице и собаки неожиданно кинулись в её сторону. В тот момент, когда она пыталась убежать, водитель резко протаранил свору машиной на всей скорости.

После мужчина и его супруга посадили школьницу к себе и довезли её до дома. Сама девочка призналась, что очень боится собак.

Интернет-пользователи оценили поступок водителя и поблагодарили его за неравнодушие.

Как писал NEWS.ru, ранее дело, возбуждённое из-за гибели людей во время нападения бездомных собак, впервые в истории РФ дошло до суда. По данным пресс-службы СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, в феврале 2020 года силовики сообщали о ряде нападений стай четвероногих на взрослых и детей в нескольких кварталах Красноярска. В Кировском районе обнаружили тела женщины и мужчины со следами укусов бродячих животных. Позже в СК пояснили, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении главы городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка.