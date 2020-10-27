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Происшествия

Водитель иномарки насмерть сбил ребёнка в Подмосковье

08:59, 27 октября 2020 29
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Щёлковского района Московской области водитель иномарки насмерть сбил 11-летнюю девочку. Об этом 27 октября журналистам сообщили представители регионального главка МВД.

Трагедия произошла на автодороге Осеево — Никифорово — Медвежьи Озёра. По имеющимся данным, наезд на ребёнка произошёл вне зоны пешеходного перехода. Девочку сбил человек, управлявший автомобилем Huyndai Solaris.

Пострадавшая скончалась на месте. В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства аварии, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Красноярского края в Емельяновском районе произошла авария, в результате которой погибли четыре человека, в числе которых один ребёнок.

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