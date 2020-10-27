Водитель иномарки насмерть сбил ребёнка в Подмосковье

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На территории Ермаковского района Красноярского края микроавтобус с пассажирами опрокинулся в кювет. В результате аварии пострадали восемь человек. Об этом 27 октября сообщили представители регионального ГУ МЧС.

ДТП случилось утром на 497-м км трассы Р-257 «Енисей». 31-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Hiace, двигаясь со стороны Томска в сторону Кызыла, не справился с управлением и допустил опрокидывание в...