Водитель иномарки насмерть сбил мотоциклистку в Ростове-на-Дону

https://static.news.ru/photo/5cf93dc2-c4ee-11ea-be97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону/vk.com

В Ростове-на-Дону водитель BMW сбил 28-летнюю мотоциклистку. Девушка скончалась в больнице, у неё остался маленький ребёнок.

Инцидент произошёл в тёмное время суток. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и на большой скорости столкнулся с мотоциклисткой, ехавшей в мотоколонне. После ДТП и автомобиль и мотоцикл вылетели за пределы дороги. Пострадавшая была госпитализирована и скончалась, не приходя в сознание.

По данным ГИБДД Ростовской области, водитель иномарки в момент аварии находился в состоянии опьянения. Предполагается, что наезд на мотоциклистку он допустил, не справившись с управлением.

В мотоклубе «Мотовольница» отметили, что погибшая ехала в шлеме и защитной экипировке, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWs.ru писал, что в результате ДТП на севере Москвы пострадали три девушки. Две иномарки сначала столкнулись между собой, а затем обе врезались в столб. Три пострадавшие находились в одном автомобиле. Их состояние медики оценивают как тяжёлое.