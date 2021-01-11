Водитель грузовика отказался признавать вину после ДТП с военной колонной

https://static.news.ru/photo/b296482a-549e-11eb-8eb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Водитель грузового автомобиля, протаранившего колонну автобусов с военными в Подмосковье, не считает себя виновным в произошедшем.

Водитель самосвала в настоящее время не признаёт свою вину. Он считает, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло 11 января на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в колонну автобусов с военными, стоявшую у обочины, врезался самосвал. Водитель грузовика был трезв, предполагается, что он не справился с управлением. Его задержали для установления причин ДТП.

В результате аварии погибли четверо военнослужащих и ещё 42 пострадали. Состояние 16 из них оценивается медиками как тяжёлое.

На месте происшествия работали бригады областной станции скорой помощи и центра медицины катастроф, привлекалась санитарная авиация. Пострадавших доставляли в Центральный военный госпиталь имени Вишневского, который находится недалеко от места аварии.

Как писал NEWS.ru, по факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил вождения. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, допрашиваются потерпевшие, состояние здоровья которых позволяет проводить следственные действия, и другие лица.