Водитель без прав сбил мужчину, которого пьяный друг катал на капоте

https://static.news.ru/photo/293c849e-51a7-11eb-b1fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В деревне Исаково Тосненского района Ленинградской области пьяный 27-летний мужчина привязал к «Ниве» трос с автомобильным капотом, посадил туда своего приятеля и поехал. На повороте «сани» вылетели на встречку и попали под колёса «Лады», которым управлял водитель без прав. Ехавший на капоте житель Петербурга погиб на месте.

В результате ДТП 28-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняет Fontanka, ДТП произошло 6 января около 21:00. Идея использовать капот в качестве саней посетила слесаря из деревни Песчанки. Несмотря на то что уже выпил, а ранее его лишили прав, он сел за руль чужой «Нивы». Автомобилем «Лада» управлял 34-летний безработный житель деревни Саньково, который тоже сел за руль, не имея водительского удостоверения.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге рядом с Троицким собором произошло необычное ДТП. На перекрёстке столкнулись карета и легковой автомобиль Kia. В результате аварии никто не пострадал. У кареты вырвалась передняя подвеска, из-за чего вся кабина завалилась вперёд. У Kia оказался помят задний бампер справа. Очевидцы сообщили, что карета налетела на стоящую на светофоре иномарку. 43-летний наездник, гражданин Финляндии, перед аварией отвлёкся. Он пытался избежать столкновения и уйти на тротуар. Теперь ему придётся отвечать по закону за нанесённые автомобилю повреждения.