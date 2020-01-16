https://static.news.ru/photo/e20740c4-385b-11ea-a2c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи борются за жизнь семилетнего мальчика из Всеволожска, который впал в кому после того, как захлебнулся на тренировке в бассейне.

Пострадавший ребёнок занимался в секции по плаванию с сентября прошлого года. Вместе с братом его устроили туда по направлению из лицея Всеволожска, где дети учатся в первом классе. Днём 15 января братья пришли на тренировку, в это время в бассейне глубиной около полутора-двух метров занимались 24 ребёнка. В конце тренировки 24-летний наставник разрешил им попрыгать в воду с бортиков. Позже выяснилось, что тренер и сам бросался в воду вместе с воспитанниками, пишут «Невские новости».

Издание уточняет, что во время суматохи кто-то из ребят заметил утонувшего мальчика. По предварительным данным, к тому моменту он не менее двух минут провёл под водой. Только после этого его достали и вызвали скорую помощь. До прибытия врачей пострадавшего пытался реанимировать тренер, но ребёнок оставался без сознания. Позже реанимационные мероприятия продолжили врачи.

До сих пор маленький пациент остаётся в коме в реанимационном отделении больницы Всеволожска. Не исключается, что скоро его переведут в другое медицинское учреждение. После инцидента на место происшествия приехали полицейские. Вечером 15 января следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а двух работников бассейна задержали по подозрению в совершении преступления. В данное время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее NEWS.ru писал, что 11-летняя спортсменка погибла во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия» в Перми. По данному факту следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Для выяснения обстоятельств гибели девочки была назначена судебно-медицинская экспертиза.