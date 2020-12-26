Во время стрельбы на съёмках клипа в США погиб человек

https://static.news.ru/photo/46d02356-4808-11eb-bf73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Kitagaki Jr./ZUMA Wire/ТАСС

Во время съёмок музыкального клипа на территории американского города Линн, штат Массачусетс, неизвестные лица открыли стрельбу. В результате есть как пострадавшие, так и жертвы. Об этом, ссылаясь на сведения от сотрудников местной полиции, журналисты сообщили в воскресенье, 27 декабря.

Отмечается, что огонь был открыт неназванными гражданами во время съёмок клипа. Имя артиста или творческого коллектива, на песню которого снимался ролик, не уточняется. В результате стрельбы на площадке погиб один человек. Ещё пятеро получили ранения. Состояние двоих пострадавших медицинскими специалистами оценивается как критическое, передаёт телекомпания Fox.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Берлина во время стрельбы четыре человека получили ранения. Об этом журналисты сообщили в субботу, 26 декабря, ссылаясь на информацию от местной полиции.

Отмечается, что стрельба была открыта в районе Кройцберг немецкой столицы. Звуки выстрелов раздались ранним утром.