Стали известны подробности гибели актёра в Большом театре

Актёром, который погиб в результате обрушения декорации в Большом театре, является 37-летний Евгений Кулеш, сообщает РЕН ТВ. ЧП произошло во время спектакля «Садко». Всё случилось в самом начале представления — декорация не упала, а опустилась в штатном режиме, а артист просто не успел отойти.

Спектакль был прерван криками о необходимости вызвать скорую помощь. Зрители сначала не поняли, что случилось, им показалось, что всё это часть представления. Сначала был объявлен антракт, а потом спектакль и отменили.

Кулеш работал в Большом театре с 2002 года актёром миманса. В 2013 году на него напали грабители, которые избили его, отобрали телефон и кошелек. Сам артист при этом был в состоянии алкогольного опьянения. В тот день он шёл домой после дня рождения друга.

Ранее сообщалось, что народная артистка СССР Инна Чурикова почувствовала недомогание в театре «Русская песня», где она играла в постановке «Старая дева». После этого её отправили в НИИ имени Склифосовского, в отделение реанимации. Состояние актрисы оценивалось как тяжёлое. Как рассказала зрительница спектакля «Старая дева» Анна Дашутина, сидевшая в первом ряду, актриса упала в самом конце постановки.