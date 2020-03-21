https://static.news.ru/photo/9bf5e2ea-6bf8-11ea-af99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/GlobalLookPress

Шесть человек погибли во время наводнения в городе Лорел (штат Индиана) в США.

Уточняется, что наводнение случилось 20 марта из-за разлившейся реки. Потоки воды снесли с автомобильной дороги две машины, в которых находилось шесть человек, из них трое — дети.

Полицейские обнаружили тела погибших 21 марта, сообщает «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru писал о том, что река Сена затопила набережные центра Парижа. Отмечается, что разлив воды произошёл одновременно на двух сторонах реки возле музеев Орсе (левый берег) и Лувра (правый), также подтоплена набережная возле моста Александра III.