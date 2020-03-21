Шесть человек погибли во время наводнения в городе Лорел (штат Индиана) в США.
Уточняется, что наводнение случилось 20 марта из-за разлившейся реки. Потоки воды снесли с автомобильной дороги две машины, в которых находилось шесть человек, из них трое — дети.
Полицейские обнаружили тела погибших 21 марта,
Ранее NEWS.ru писал о том, что река Сена затопила набережные центра Парижа. Отмечается, что разлив воды произошёл одновременно на двух сторонах реки возле музеев Орсе (левый берег) и Лувра (правый), также подтоплена набережная возле моста Александра III.
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