«Вытворял всякие пошлости»: тренер пытался совратить 14-летнюю легкоатлетку Главный тренер Федерации легкой атлетики Приморья совратил девочку в Челябинске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

64-летний главный тренер Федерации легкой атлетики Приморского края приставал к своей 14-летней подопечной. Как произошло преступление и какое наказание грозит мужчине?

Как это случилось

В июле прошлого года юная спортсменка, которой на тот момент было 14 лет, вместе с тренером отправились на соревнования в Челябинск. Наставника и воспитанницу на 10 дней поселили в гостинице «Визитъ».

Как рассказала сама школьница, в отеле тренер начал к ней приставать и «вытворять всякие пошлости». О случившемся девочка рассказала матери только сейчас.

Сотрудники правоохранительных органов задержали тренера. На допросе он признался в содеянном.

Как накажут тренера-педофила

Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Наставнику грозит до трех лет колонии.

«Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, наказывается обязательными работами на срок до 440 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового», — гласит статья.

Что известно о тренере-педофиле

Мужчина занимает должность главного тренера Федерации легкой атлетике Приморского края. С детьми он работает уже очень давно.

Последнее время наставник занимался с воспитанниками муниципальной спортивной школы «Старт».

В 2010 году тренер, работая учителем физкультуры в одной из школ Владивостока, попал в центр скандала. Его тогда избил отец первоклассника, которого физрук обматерил и выгнал с урока за плохое поведение.

Какие подобные происшествия произошли во Владивостоке за последнее время

В конце сентября во Владивостоке арестовали местного жителя, который подозревается в похищении мальчика и попытке убийства девочки. Суд заключил злоумышленника под стражу до 20 ноября текущего года.

39-летний мужчина напал на девятилетнюю девочку прямо около школы — он схватил ее и поволок в лесополосу, после чего начал душить. Ребенку помогли прохожие и старшеклассники, которые задержали подозреваемого.

Вечером 27 сентября незнакомец схватил четвероклассника за руку и потащил его за гаражи. Мальчик смог отбиться своими силами и убежал.

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить личность мужчины. В социальных сетях распространяется ориентировка на предполагаемого нападавшего. Это мужчина 50–60 лет с седой бородой. Одет он в голубые джинсы и черное худи.

Как планируют наказывать педофилов в России

Для осужденных за педофилию могут ввести пожизненное ограничение свободы в России. Отбывших срок за такие преступления могут обязать носить электронные браслеты с системой отслеживания их местоположения.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением рассмотреть эти инициативы.

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