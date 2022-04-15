Во Владивостоке подросток тащил полицейского на мопеде 350 метров

Во Владивостоке 17-летний подросток протащил на мопеде инспектора ДПС 350 метров. В итоге его остановил водитель автомобиля. Возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Приморскому краю.

В соцсетях региона широко распространилось видео инцидента. На кадрах видно , как мопед, виляя из стороны в сторону, несколько сотен метров тащил по дороге инспектора ГИБДД. Яркий жилет хорошо был виден издалека, поэтому автомобилист, двигавшийся позади мопеда, заметил стража правопорядка. Далее водитель автомобиля крикнул мотоциклисту, призвав его остановиться, после чего машиной прижал мопед к обочине. Нарушитель попробовал убежать, но его задержали водители-очевидцы.

Полицейский стал удерживать мопед, хотя подозреваемый продолжал двигаться и протащил полицейского на расстояние примерно 350 метров. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что личность подозреваемого уже установлена, расследование уголовного дела продолжается.

Причиной происшествия, по данным СК, стало игнорирование указания полицейского остановиться и предъявить документы. После чего инспектор попробовал остановить подростка. Инцидент случился на улице Русской во Владивостоке.

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