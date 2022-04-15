Во Владивостоке подросток тащил полицейского на мопеде 350 метров

Во Владивостоке 17-летний подросток протащил на мопеде инспектора ДПС 350 метров. В итоге его остановил водитель автомобиля. Возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Приморскому краю.
В соцсетях региона широко распространилось видео инцидента. На кадрах
Полицейский стал удерживать мопед, хотя подозреваемый продолжал двигаться и протащил полицейского на расстояние примерно 350 метров. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что личность подозреваемого уже установлена, расследование уголовного дела продолжается.
Причиной происшествия, по данным СК, стало игнорирование указания полицейского остановиться и предъявить документы. После чего инспектор попробовал остановить подростка. Инцидент случился на улице Русской во Владивостоке.
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