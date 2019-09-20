https://static.news.ru/photo/801240d2-dc01-11e9-9196-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

Один из крупнейших во Владивостоке торговых центров «Максим» полыхает на площади 1 тыс. кв. м. По данным МЧС Приморского края, уже обрушились внутренние конструкции здания.

Частично есть обрушения. Не полностью, но где-то конструкции обрушились, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Сообщается, что пожар в торговом центре начался в субботу, 21 сентября, в 06:00 (23:06 мск пятницы). Огонь охватил территорию более 1 тыс. кв. м. В результате возгорания никто не пострадал.

В настоящее время тушение пожара продолжается, огонь ещё не локализован.

Как писал News.ru, вечером 19 сентября произошёл пожар в правом крыле торгово-развлекательного центра «Гранд Парк» в Грозном. Площадь возгорания составила 700 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал.