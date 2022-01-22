Во Владивостоке эвакуировали более 50 школ после сообщений о минировании

Пресс-служба администрации Владивостока сообщила о том, что полиция проверила больше 50 школ на предмет наличия взрывных устройств после получения нескольких сообщений о минировании зданий. В настоящее время занятия в школах возобновляются. Об этом сообщает ТАСС.

Поступила информация о минировании МГУ имени Невельского, там идёт эвакуация курсантов и преподавателей. Школ было «заминировано» 56, детсадов — ноль. Школы после проверок восстанавливают работу, — рассказали в мэрии города.

Это не первый случай массового «минирования» школ в регионах Дальнего востока. Так, например, на Сахалине на прошлой неделе поступало множество сообщений о том, что различные учебные заведения заминированы. Следователи проводят проверку по всем инцидентам.

Ранее избитый в Мексике российский актёр, кинопродюсер и бывший боец MMA Олег Тактаров обратился к фанатам. Он рассказал, что уже здоров, а раны затянулись. Он также поблагодарил своих фанатов за поддержку и пожелания скорого выздоровления. Он добавил, что у него имеется много материалов о том, что может ждать туристов в латиноамериканских странах. Он выразил надежду, что это в будущем спасёт много жизней. Бывший спортсмен также выразил желание встретиться с теми, кто его избил, в октагоне.