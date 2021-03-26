Во Владимирской области задержали предполагаемого убийцу подростка

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Пожилой мужчина умер в Москве, предаваясь любовным утехам со своей знакомой. Трагический инцидент оказался настолько стрессовым для его спутницы, что соседи, услышав отчаянные крики, вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили мёртвого 60-летнего мужчину и его испуганную гостью из Подмосковья. Подоспевшие медики уже ничем не могли помочь. Несмотря на почтенный возраст, москвич не отказывал себе в...