Во Владимирской области задержали предполагаемого убийцу подростка

Полиция задержала во Владимирской области 25-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 15-летнего подростка в деревне Голубое (Солнечногорский район, Московская область).
Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяна Петрова,
Тело несовершеннолетнего с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире в многоэтажном доме утром 26 марта, писал NEWS.ru. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По данным Telegram-канала «112», погибшего зовут Фёдор Б., он пропал 25 марта — сел в автобус на станции Крюково и вскоре перестал выходить на связь. Его отец сразу обратился в правоохранительные органы. Следствие считает, что подросток мог быть знаком со своим убийцей. По одной из версий, Фёдор хотел приобрести у подозреваемого наркотики.
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