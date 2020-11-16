Во Владимирской области сошли с рельсов вагоны с топливом

В районе железнодорожной станции Новки-1 во Владимирской области произошла авария грузового состава, перевозившего дизельное топливо.
Информация о происшествии поступила в главное управление МЧС по региону в 14:42 мск,
В настоящее время проверяется информация о пострадавших и оценивается материальный ущерб.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Новосибирской области. На станции Татарская более двух десятков вагонов грузового состава сошли с рельсов, вызвав задержки в движении пассажирских поездов. Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте открыли уголовное производство по факту происшествия, так как проверка выявила нарушения правил эксплуатации железнодорожного транспорта.