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Происшествия

Во Владимирской области сошли с рельсов вагоны с топливом

16:14, 16 ноября 2020 168
Фото: 33.mchs.gov.ru

В районе железнодорожной станции Новки-1 во Владимирской области произошла авария грузового состава, перевозившего дизельное топливо.

Информация о происшествии поступила в главное управление МЧС по региону в 14:42 мск, рассказал РИА Новости представитель ведомства. Сотрудники ГУ МЧС отправились к месту аварии для выяснения всех обстоятельств.

В настоящее время проверяется информация о пострадавших и оценивается материальный ущерб.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Новосибирской области. На станции Татарская более двух десятков вагонов грузового состава сошли с рельсов, вызвав задержки в движении пассажирских поездов. Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте открыли уголовное производство по факту происшествия, так как проверка выявила нарушения правил эксплуатации железнодорожного транспорта.

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