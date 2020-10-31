Толпа молодёжи напала на полицейских во Франкфурте-на-Майне

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Толпа из примерно 500-800 молодых людей напала в ночь с 31 октября на 1 ноября на полицейских в центре Франкфурта-на-Майне.

Об этом сообщает газета Bild. По информации издания, дежурный патруль находился на одной из торговых улиц города, когда был неожиданно атакован. В полицейских летели камни и бутылки. Только после прибытия подкрепления ситуацию удалось взять под контроль. Были задержаны девять человек, восемь из которых уже отпустили.

Ранее 25 человек напали на франкфуртских полицейских 30 октября. Это произошло, когда стражи порядка задерживали одного из участников драки.

Представитель полиции Александр Кислинг подозревает, что причиной повышенной агрессии против полицейских являются протвоковидные меры.

Людям не хватает мест, где выпустить пар, таких как клубы или посещения стадионов. И затем всегда по пятам следуем мы и говорим: «Это вам не позволено, это...», — сказал он в беседе с журналистами газеты.

Ранее NEWS.ru писал, что в канадском Квебеке молодой человек в средневековых одеждах напал с холодным оружием на прохожих в ночь Хеллоуина. В итоге погибли двое, ещё пятеро получили ранения.