Фото: Préfecture de Police/twitter.com

В Индонезии суматранский тигр напал на 55-летнего фермера и загрыз его. Это третье за месяц нападение диких животных на людей в Индонезии, окончившееся смертью человека.

Тигр подкараулил мужчину на кофейной плантации в провинции Южная Суматра. Пострадавший не заметил крадущееся животное. В результате тигр запрыгнул на индонезийца и загрыз, сообщает France Presse. Местное природоохранное агентство считает,...