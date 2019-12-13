Под Парижем полицейские обезвредили мужчину, угрожавшего им ножом.
Инцидент произошёл в деловом квартале Ла-Дефанс в пригороде французской столицы. Неизвестный был нейтрализован, сообщила местная полиция в Twitter.
— Préfecture de Police (@prefpolice)
#LaDefense: intervention en cours des effectifs de Police.
Une homme menaçant des policiers avec une arme blanche a été neutralisé par les fonctionnaires de Police intervenants.
Evitez le secteur.
December 13, 2019
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