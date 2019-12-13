Фото: Préfecture de Police/twitter.com

Под Парижем полицейские обезвредили мужчину, угрожавшего им ножом.

Инцидент произошёл в деловом квартале Ла-Дефанс в пригороде французской столицы. Неизвестный был нейтрализован, сообщила местная полиция в Twitter.   

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве двое неизвестных совершили разбойное нападение на грузчика и, угрожая ножом, отобрали у него мобильный телефон и 21 тысячу рублей.

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