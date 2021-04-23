Убийство сотрудницы полиции во Франции назвали терактом

https://static.news.ru/photo/0f29ba54-a44a-11eb-9b4e-96000091f725_660.jpg Фото: Javi Colmenero/Global Look Press

Убийство сотрудницы полиции во французском городе Рамбуйе рассматривается как теракт. Об этом заявил телеканал BFM со ссылкой на источник в силовых структурах.

Расследование убийства передано в антитеррористическую прокуратуру. Нападение произошло около 14:20 по парижскому времени. Коллеги погибшей сумели нейтрализовать напавшего с ножом злоумышленника — его застрелили.

Злоумышленником оказался уроженец Туниса. Мотивы преступника неизвестны. На место убийства выехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. В Twitter он написал, что нападение было совершено в помещении комиссариата полиции.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил соболезнования близким погибшей. Он подчеркнул, что разделяет эмоции и возмущение сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в департаменте Валь-д'Уаз во Франции два полицейских во время ночного задания получили ранения. Неизвестные злоумышленники расстреляли их, а затем скрылись. Силовики были госпитализированы. Глава МВД страны назвал такие действия «запредельной жестокостью».