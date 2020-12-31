Француза случайно застрелили на вечеринке по мотивам «Острых козырьков»

https://static.news.ru/photo/51570b32-4c63-11eb-9d3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мужчину случайно застрелили во Франции на тематической вечеринке по мотивам криминального сериала «Острые козырьки».

Около 20 друзей собрались на новогодней вечеринке в коммуне Монбазияк. Мероприятие было организовано по мотивам популярного британского криминального сериала «Острые козырьки». Один из гостей — 27-летний мужчина — принёс с собой ружьё отца-охотника. В какой-то момент он случайно выстрелил в своего знакомого. Когда на место инцидента прибыли спасатели, раненый уже скончался, передаёт телеканал France3.

Стрелявший был задержан. В настоящее время прокуратура решает, оставлять ли его под стражей.

Сериал «Острые козырьки» рассказывает о криминальном мире Бирмингема. Он основан на реальных событиях и повествует о жизни гангстерской банды, отличительной особенностью которой были вшитые в козырьки кепок лезвия.

Ранее с США мужчина случайно застрелил своего зятя, прилетевшего из Норвегии. Он хотел устроить тестю сюрприз в честь его дня рождения. Инцидент произошёл вечером 1 октября во флоридском городке Галф Бриз. Кристофер Берган прибыл в Штаты на день рождения своего тестя Ричарда Денниса. По словам местного шерифа, накануне приезда Бергана в дом Денниса приходил другой человек, с которым у него произошёл конфликт. В результате, когда зять выскочил из кустов, чтобы удивить тестя, тот выстрелил в него, приняв его за недавнего оппонента. Прибывшим медикам не удалось спасти Бергана, он скончался на месте от пулевого ранения в сердце. Шериф сообщил, что Деннису не будет предъявлено обвинений, так как речь идёт о несчастном случае, писал NEWS.ru.