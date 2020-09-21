Во Франции два кенгуру нарушили трафик движения поездов

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Летевший из турецкой Антальи россиян устроил дебош на борту самолёта. Инцидент произошёл в самолёте авиакомпании Red Wings, совершавшем рейс в Казань.

Пассажир, будучи пьяным, стал приставать к членам экипажа, скандалить и ругаться матом. После того как мужчина ударил одного из бортпроводников, его скрутили уже сами пассажиры. По прилёте в аэропорт авиадебошира...