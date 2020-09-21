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Происшествия

Во Франции два кенгуру нарушили трафик движения поездов

15:54, 21 сентября 2020
Фото: pixabay.com

На железнодорожной линии, ведущей к городу Нант на юге Франции, машинистам пришлось в значительной мере снизить скорость поездов после того, как в районе города Бельвиль-сюр-Ви были замечены два кенгуру.

По данным портала leparisien.fr, предполагается, что животные сбежали из зоопарка. В настоящее время ведётся усиленный поиск кенгуру.

Ранее NEWS.ru писал, что в Австралии кенгуру напал на женщину, которая выгуливала собаку. Врачам пришлось наложить пострадавшей, почти лишившейся глаза, 25 швов.

Инцидент произошёл недалеко от города Уодонга.

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