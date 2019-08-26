Внук бывшего главы Коми Юрия Спиридонова найден мёртвым. Тело 32-летнего мужчины было обнаружено в элитном коттеджном посёлке в Одинцовском районе Подмосковья.
Его нашла пришедшая убираться домработница. По её словам, зайдя в дом, она увидела лужу крови, которую сперва приняла за разлитое варенье. Затем она обратила внимание на лежащие на полу трусы, полотенце и халат хозяина. Сам он был найден за столом с изрезанными руками. По данным
Ранее News.ru писал, что девятнадцатилетнего солдата-срочника Никиту Берникова из Свердловской области обнаружили мёртвым в воинской части. Молодой человек проходил службу в 127-й мотострелковой дивизии в посёлке Сергеевка Приморского края. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего. Пока все улики указывают на самоубийство.