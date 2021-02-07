Внук помочился на спину 90-летнему деду за слова о Навальном

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В Москве внук помочился на спину 90-летнему деду за то, что пенсионер негативно высказался об оппозиционном политике Алексее Навальном. Что двигало жестоким подростком — он и сам не смог объяснить, когда его вызвали в отдел полиции.

Сперва молодой человек оплевал пенсионеру спину, а после помочился. Всё это сопровождалось смехом других друзей молодого человека.

Как выяснилось, инцидент произошёл 31 января. Тогда подросток пригласил к себе друзей домой, пока родителей не было дома. Молодняк выпил, после чего начал обсуждать с 90-летним мужчиной политику, в том числе и несогласованные акции протеста. Ролик появился в Сети 1 февраля и вызвал огромный общественный резонанс.

Уже 2 февраля 16-летнего подростка доставили в полицию, где с ним провели профилактическую беседу и поставили на учёт. Также правоохранители привлекли к ответственности отца юноши.

Уточняется, что у взрослого мужчины с его отцом плохие отношения. Не исключено, что по примеру родителя школьник и решился на такое вопиющее безобразие. Стоит также заметить, что квартира, в которой всё произошло, принадлежит именно пострадавшему пенсионеру, однако там прописаны и живут его сын с семьёй, передаёт Life.

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