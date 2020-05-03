Внедорожник въехал в толпу в Приморье

https://static.news.ru/photo/9c5a6f6c-8ceb-11ea-b48c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель джипа сбил несколько человек в городе Артём Приморского края.

После столкновения с людьми, машина вылетела в овраг. Очевидцы рассказали, что находившийся за рулём машины молодой человек находился под воздействием алкоголя, он возвращался с пикника, на котором был с друзьями. В результате ДТП пострадали женщина и маленький ребёнок, передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru ранее, в Сети опубликовали видеоролик с ДТП на 85-м километре МКАД. Запись была сделана с регистратора автомобиля. В результате инцидента скончались три человека.