Внедорожник въехал в толпу в Приморье

Водитель джипа сбил несколько человек в городе Артём Приморского края.
После столкновения с людьми, машина вылетела в овраг. Очевидцы рассказали, что находившийся за рулём машины молодой человек находился под воздействием алкоголя, он возвращался с пикника, на котором был с друзьями. В результате ДТП пострадали женщина и маленький ребёнок,
Как писал NEWS.ru ранее, в Сети опубликовали видеоролик с ДТП на 85-м километре МКАД. Запись была сделана с регистратора автомобиля. В результате инцидента скончались три человека.
Добавьте наши новости в избранные источники