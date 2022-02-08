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Влюблённые подростки задохнулись в гараже в Норильске

05:33, 09 февраля 2022
Влюблённые подростки задохнулись в гараже в Норильске Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Тела 16-летней девушки и её 15-летнего друга обнаружили в машине в одном из гаражей Норильска Красноярского края. Подростков нашёл отец девушки, придя в гараж, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

Парочка встречалась, родственники погибших рассказали, что видели их в последний раз 6 февраля и каждая сторона полагала, что подростки находятся в гостях друг у друга. Тела детей находились в автомобиле ВАЗ-21011.

При этом топливо в баке автомобиля отсутствовало, ключи находились в замке зажигания, на снегу имелся след от выхлопных газов. Предположительно, их смерть наступила в результате отравления угарным газом, — приводит издание слова собеседника.

По факту происшествия проводится проверка. Известно, что обе семьи были благополучными, на профилактическом учёте не состояли.

Ранее женщина и четверо детей погибли в частном доме в Северском районе Краснодарского края. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом.

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