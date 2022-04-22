Власти Запорожья рассказали о жертвах крушения Ан-26
В Запорожье в результате крушения Ан-26 пострадали два человека
Полина Шестак
Полина Шестак
12:05, 22 апреля 2022
Военно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил УкраиныФото: Министерство обороны Украины
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Власти Запорожской области рассказали о жертвах крушения украинского самолёта Ан-26. По их данным, два человека пострадали. Также есть информация об одном погибшем, передаёт ТАСС.
В Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие, — сказано в сообщении администрации Запорожья.
Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, стало то, что самолет задел электроопору. В результате соприкосновения загорелся двигатель.
Утром 22 апреля администрация Запорожья сообщила, что самолёт Ан-26, выполнявший технический рейс потерпел крушение в Вольнянском районе. Украинское издание Страна.ua подчёркивало, что катастрофа не связана с атаками.
Ранее в Краснодарском крае произошло крушение вертолёта Ми-2, производившего обработку сельскохозяйственных угодий. Один человек погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.