Власти Запорожья рассказали о жертвах крушения Ан-26

Фото: Министерство обороны Украины

В ФСБ РФ заявили о предотвращении диверсии со стороны Украины против гуманитарного конвоя. Сообщается, что подрывники заминировали автомобиль по заданию СБУ, пишет ТАСС. Также в агентстве уточнили, что представители российских спецслужб изъяли 42 взрывчатки, около пяти тысяч патронов, подрывную машинку ПМ-4 и приборы ночного видения. Помимо этого, оперативниками был найден арсенал самодельных взрывных устройств, гранат и таймеров.

ФСБ в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной ВС России территории пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в...